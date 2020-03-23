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Efeler'de banklara şerit çekildi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, belediye ekipleri bankların kullanımına engel olmak için şerit çekti ve uyarı notları yerleştirerek ‘Evde Kal’ çağrısında bulundu.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, belediye ekipleri bankların kullanımına engel olmak için şerit çekti ve uyarı notları yerleştirerek ‘Evde Kal' çağrısında bulundu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı gereği Başkan Atay'ın talimatıyla, Efeler Belediyesi ekipleri ilçedeki banklara kullanılmasına engel olmak için şerit çekti ve uyarı notları yerleştirerek ‘Evde Kal' çağrısında bulundu.


Ülke genelinde salgın hastalık vakalarının her geçen gün artmasının ardından, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Efeler halkına evlerinde kalmaları için yapmış olduğu çağrıda, “Kendini, aileni ve sevdiklerini koru. Evde kal” ifadelerine yer verildi.

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