Efeler'de bayram hazırlıkları başladı

Efeler halkının Ramazan Bayramı süresince yoğun olarak ziyaret edeceği mekanlar arasında yer alan mezarlıklar, Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı bir şekilde temizleniyor. Çalışmalar, Baltaköy ve Gödrenli Mahalle Mezarlıklarında sürdürüldü. Mezarlıklarda bulunan yabani otlar, dikenler ve çalılar belediye çalışanları tarafından özenle temizlenirken korona virüs tehlikesine karşı yapılan ilaçlama çalışması ile de mezarlıklar dezenfekte edildi.

Korona virüs salgınında normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte camilerin bayram namazı için açılması ihtimalini gözeten Efeler Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmeleri için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Camisinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Avluyu, cami girişini ve şadırvanı dezenfekte eden ekipler, caminin içini de özenle temizledi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın kentte sağlıklı bir şekilde kutlanması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyerek, “Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana ortaya koyduğumuz mücadele ile ilçemizde virüsün yayılma tehlikesini olabildiğince azalttık. Bildiğiniz gibi korona virüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle İçişleri Bakanlığı bazı illerimizde sokağa çıkma yasağını kaldırdı. İlçemiz de sokağa çıkma yasağı uygulanmayan ilçelerden oldu. Yasağın kalkmasıyla birlikte Ramazan Bayramı'nda mezarlıkları ziyaret edecek olan vatandaşlarımız için tedbirler aldık. Ekiplerimiz temizlik ve ilaçlama çalışmaları ile halkımızın sağlıklı şartlar altında mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için emek harcıyor. Camilerimizi de bayram namazı için açılma ihtimalini göz önüne alarak temizlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.