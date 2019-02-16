Efeler'de 'Beş Duyu-Engelsiz Yaşam Parkı' hizmete açıldı

Efeler Belediyesi tarafından yaptırılan, engelli çocukların yaşıtları ile birlikte gönüllerince oynayabilecekleri Beş Duyu-Engelsiz Yaşam Parkı ile Kültür ve Sanat Evi Kadıköy Mahallesi'nde düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.

Sıfırdan kurulmuş yeni bir belediye olmasına rağmen Efeler Belediyesi, çağdaş bir ilçe olma yolunda hızla ilerleyen Efeler' i, yeni hizmetlerle daha yaşanabilir hale getiriyor. Efeler Belediyesi tarafından engelli vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla Kadıköy Mahallesi'nde beş duyu engeli vatandaşlar için yaptırılan park törenle hizmete girdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılış törenine 31 Mart Yerel Seçimlerinde Demokrat Parti'den aday Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve eşi Gülay Özakcan, DP İl Başkanı Serhat Emanet, DP İlçe Başkanı Muzaffer Yılmaz, DP üyesi Dr. Betül Akçanal, mahalle muhtarları, daire amirleri, engelli dernek başkan ve üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuruluşundan bugüne 5 yıllık hizmet dönemi boyunca Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ile her zaman uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Kadıköy Mahalle Muhtarı Doğan Altan,” Engelli olmak bir kusur değildir. En büyük engel sevgisizliktir. Güzellikleri sadece engelsizler için değil engelliler içinde isteyelim. Onları engelli olarak görmeyelim. Çocuklarımızı bilhassa engelli kardeşlerimizi unutmadıkları için onların sevinmesini, gülmesini ve eğlenmesini ayrıca bayanlarımızın tüm mahallemizin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarını sağladıkları için başta Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan olmak üzere tüm Efeler Belediyesi personeline şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ederim” dedi.

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Efeler Belediyesi olarak engellileri ve diğer vatandaşları ayırt etmeden, ötekileştirmeden herkesi aynı şekilde değerlendirerek sorunlarını en iyi şekilde çözebilmeyi arzu ettiklerini dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,” Kuruluşumuzdan itibaren yeşil alanlar yaratmaya çalıştık. Köylerden mahalleye dönen, tüm ilçe sınırlarımız içindeki mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne kadar bu parkımızla birlikte 54. Parkımızı açmış bulunuyoruz. Açacağımız bu parkta ailelerimizin çocuklarını hem sosyal yaşama katacakları bir alan olarak hem de birbirleriyle sosyal ilişkilerini geliştirecekleri alan olarak değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Bizler, ötekileştirmeyen anlayışa sahibiz. İnsanı seviyoruz ve önce insan diyoruz” ifadelerini kullandı.

Parkta engelli çocukların ailelerinin kullanımı için tasarlanmış spor aletleri ve engelli çocuklar için tasarlanmış özel oyun gruplarının yer aldığını, özellikleri dolayısıyla parkın Türkiye'de ikinci olduğunu belirten Başkan Özakcan, “Beş Duyu- Engelsiz Yaşam Parkı'mız özellikleri dolayısıyla Türkiye'de ikinci bir park. İstanbul dışında bölgemizde dahi örneği olmayan parkımızı Kadıköy Mahallemize, Aydın Efeler halkımıza kazandırmış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Dilerim bu parkımızdan özellikle beş duyu engeli olan vatandaşlarımız ve ailelerimiz en üst düzeyde yararlanacaklardır. Onların yaşadığı o mutluluğu bizde paylaşarak sevinçlerine ortak olacağız. Modern ve uygar kent hangi insanlık durumunda bulunurlarsa bulunsunlar bütün insanların kendilerini özgür, güvenilir ve rahat hissettikleri bir yerleşim alanıdır, kentidir. Yapılan donanım itibariyle parkımızda bireylerin dokunarak, hissederek, koklayarak, duyarak, görerek; bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve bu bireylerin toplumla kaynaşmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Beş duyu engeli olan çocuklarımıza, hemşerilerimize burada huzurlu, mutlu bir yaşam alanı ve mekanı oluşturmuş bulunuyoruz” diye konuştu.

Parkta kauçuk zemin üzerine kurulu çocuk oyun alanı, Fitness aletleri, Basketbol sahası, engellilere özel tuvalet, kafeterya yer alırken engelliler ile ailelerinin sevinci yüzlerinden okunurken protokol üyeleri park açılışının ardından Kültür Sanat Evi'nde incelemelerde bulundu.