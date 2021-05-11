Efeler'de bir haftada 15 mahallede temizlik çalışması yapıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatı ile ilçe genelinde başlatılan temizlik harekatı devam ediyor.

Efeler'in dört bir yanında; yabani ot temizliği, park ve bahçelerin temizliği, yolların temizliği ve yıkanması, mezarlıkların temizliği ile bakımı, çöp toplama çalışması, çöp konteyneri temizliği ve dezenfeksiyonu çalışmalarını ortaklaşa sürdüren Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri bir haftayı geride bıraktı.

Bir haftanın sonunda, Mimar Sinan Mahallesi, Girne Mahallesi, Kemer Mahallesi, Mesudiye Mahallesi, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi, Meşrutiyet Mahallesi, Hasan Efendi Mahallesi - Ramazan Paşa Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Güzelhisar Mahallesi, Cuma Mahallesi, Orta Mahalle, Zafer Mahallesi, Ilıcabaşı Mahallesi ve Adnan Menderes Mahallesi olmak üzere toplam 15 mahalleyi temizledi.

“Vatandaşlarımıza daha temiz ve daha sağlıklı bir Efeler sunmak için durmaksızın çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Modern ve yaşanabilir bir Efeler yaratabilmek ve Efeler halkımızın yaşam kalitesini artırabilmek için projelerimizi hayata geçirirken, görev ve sorumluluklarımızı da tüm imkanlarımızı seferber ederek sürdürüyoruz” diye konuştu.