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Efeler'de bozulan yollar parke taşıyla döşeniyor

Efeler Belediyesi, Osman Yozgatlı ve Adnan Menderes mahallesinde yol ve kaldırım yapım çalışmalarına başladı.


Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ ekipleriyle koordineli yürütülüyor.


Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yurttaşlardan gelen taleplerle birlikte altyapı çalışmalarının tamamlanmış olmasına dikkat ettiklerine değinerek, “Başkanımızın talimatıyla altyapısı tamamlanmış yolları yeniliyoruz, ilçe genelinde çalışmalara aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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