Efeler'de buruk açılış

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3. Çocuk, Ergen, Yetişkin Psikososyal Destek Merkezi'nin açılışında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, merkezin depremzedelere destek olacağına dikkat çekerek “Lütfen burayı bir hizmet yarışı açılışı olarak görmeyin” dedi.

Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Psikososyal Destek Merkezi'nin üçüncüsü gerçekleştirilen törenle açıldı. Kahramanmaraş Depremi sebebiyle buruk geçen açılış töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, merkezin depremzede ailelere destek vermesi amacıyla ivedilikle açıldığı vurgulandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete giren 3. Çocuk, Ergen, Yetişkin Psikososyal Destek Merkezi'nin açılışın konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Lütfen bunu hizmet açılışı olarak görmeyin. Burası Efelerli vatandaşlarımızın yanı sıra depremzede ailelerimize destek vermek amacıyla ivedilikle açtığımız bir merkezimiz” dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Burası bir hizmet yarışı içerisindeki bir açılış değil. Çok özel günlerden geçiyoruz. Çok özel bir felaketle karşı karşıya kaldık. Eşim ve kızımla oralara gidip gördüm. Gerçekten çok kötü bir durum var. Gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Sevdiklerini enkaz altından kurtaramayan, travma yaşayan bir toplum var yanımızda. Komşumuz, arkadaşımız, dostumuz. Yani bunu düzeltmemiz, aşmamız gerekiyor. Bunu da böyle merkezlerimizle aşacağız. O yüzden lütfen bunu bir hizmet yarışı olarak görmeyin. Bu zorunluluktan kaynaklı bir açılış. Bu travmayı yaşamış insanlarımızın yaralarını sevgiyle saracağız. Ayrıca Efeler halkına bu felaket nedeniyle göstermiş oldukları duyarlılık ve yardımseverlikleri ile çok büyük örnek oldukları için tüm Efeler halkıma çok teşekkür ediyorum. Oraya gönderdiğimiz tüm yardımlar, orada bütün depremzede vatandaşlarımıza ulaşmıştır. Bundan emin olunuz. Oradaki elemanlarımız tek tek iletti. Hala elemanlarımız orada ve orada yardım etme konusunda çalışmalarını sürdürüyorlar. İki yıl önce birinciyi, geçen yıl ikinciyi bugün de üçüncü merkezimizi açacağız. Böyle hizmetleri zorunu olarak açıyoruz. Keşke açmasak. Keşke sorunlarımız olmasa. Keşke ruh halimiz daha uygun olsak ve buraları açmasak” dedi. Gözyaşlarına hakim olamayarak konuşmasını yarıda kesen Başkan Atay, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Atay, beraberindeki heyet ile birlikte merkezin açılış kurdelesini keserek, merkez içerisinde incelemelerde bulundu.