Efeler'de çevre temizliğinde seferberlik

Efeler Belediyesi, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde vatandaşlarla birlikte sokakları temizledi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla gerçekleşen etkinliğe, Başkan Vekili Abidin Arslan, Başkan Yardımcısı Barış Altıntaş, Birim Müdürleri, Temizlik İşleri Personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dünya Temizlik Günü'nde toplum bilincini arttırmak, farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen etkinliğe ilgi büyük oldu. “Daha Temiz Bir Çevre İçin” diyerek başlayan temizlik yürüyüşünde, katılımcılar maske ve eldiven takarak çöp topladı ve çevre temizliği bir buçuk saat sürdü.

Çevre temizliğinden sonra konuşan Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, “Biliyorsunuz ki başta Başkanımız Fatih Atay olmak üzere Efeler Belediyesi olarak çevre temizliği hava kirliliği konularında oldukça hassasız. Hassas olmamızın sebebi ise yaşadığımız coğrafya üzerinde vatandaşlarımızın sağlığını düşünüyor olmamız. Bugün ülke ve dünya genelinde de yapılan çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Sadece bugün değil her gün atıklarımızı sokağa değil, çöpe atmamız gerektiğini kendimize hatırlatmalıyız. Çünkü bu Dünya hepimizin” dedi.

Kozdibi Meydanı'ndan başlayan çevre temizliği, Sağlık Caddesi, Süleyman Seba Caddesi, Kurtuluş Mahallesi 2014 ve 2023 Sokaklarından devam ederek, Kozdibi Meydanı'nda bulunan Şehit Selim Kerim Çeri Parkı'nda son buldu.