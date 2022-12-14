Efeler'de ‘Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonu' konuşuldu

Efeler Belediyesi, Efeler'de Sağlıklı Günler Etkinlikleri çerçevesinde vatandaşları alanında uzman hekimlerin sağlık konulu söyleşileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Sertan Kara'nın sunumu, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay'ın katkılarıyla “Çocuklarda Solunum Yolu Enfeksiyonu” konulu söyleşi gerçekleşti. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye çok sayıda Efelerli vatandaş katıldı.

Son zamanlarda servislerdeki yoğunluktan neredeyse hastaları yatıracak yer bulamadıklarına değinen Doç. Dr. Soner Sertan Kara, “Son dönemde artan solunum yolu virüsleriyle karşı karşıyayız. Bizlere gelen hastaların klasik öyküsü genellikle çocukların okula başladıktan sonra bir türlü iyileşememesi. Bulaşmayı engellememiz gerekir. Enfeksiyonlar sırasında iştah kapanıklığı, kas eklem ağrıları, halsizlik yaşanılabiliyor. Endişelenmeye gerek yok. Çocuğa sıvı takviyesi yani bol bol su içirmemiz gerekiyor” diye konuştu.