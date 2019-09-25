Efeler'de çöp konteynerleri yenileniyor

‘Daha temiz, daha yeşil, yaşanabilir Efeler' diyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla gerçekleşen çalışmalarda ekipler ilçe genelinde yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler üzerine ilçede tarama yapıldı. İlçe genelinde eskimiş, yıpranmış ve değişmesi gereken konteynerler tespit edildi. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın gerekli çalışmalar için Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne talimatı sonrasında yeni konteyner alımları yapıldı. Bundan dolayı ekipler yaklaşık bir ay önce ilçe genelindeki tüm konteynerlerin yenilenmesi adına çalışmalar başlattı. Bugüne kadar Meşrutiyet, Zafer, Orta, Cuma ve Kurtuluş Mahallelerinde yer alan tüm konteynerleri yenileyen ekipler, eskileri yerine 400'e yakın yeni konteyner yerleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, daha temiz bir çevre için çalıştıklarını kaydederek, “Temiz çevre ve yaşanılabilir kent oluşturma çabalarımız çerçevesinde ekiplerimiz ilçemizde bulunan çöp konteynerlerinin tamamını yenilemek adına yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Uzun zamandır yenilenmeyen bu konteynerlere dezenfekte çalışmalarının yetersiz kalacağını için yenileri ile değiştiriyoruz” dedi.

Çalışmalarına Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden Temizlik İşleri ekipleri, önümüzdeki günlerde Köprülü, Mesudiye ve Kemer Mahallelerinde yenileme yapacak. Şu an Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarını yürüttüğü Hasanefendi Mahallesi'ne yol yenilemelerinin tamamlanmasının ardından yeni konteynerler yerleştirilecek. Bu bölgelere toplam 250 adet daha yeni konteyner yerleştirilecek.