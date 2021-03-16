Efeler'de çöp kovaları yenileniyor

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir Efeler için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, yeni nesil büyük çöp konteynırlarının bulunamadığı dar sokaklarda, temizliği sağlamak için konumlandırılan dış mekan çöp kovalarını yenilemeye başladı.

Cumhuriyet, Meşrutiyet, Girne Mahalleleri gibi dar sokaklara sahip mahallelerde fazlaca bulunan ayaklı çöp kovaları da; ilçenin her bir köşesindeki konteynerlar gibi, gün içinde ekipler tarafından sürekli kontrol edilerek boşaltılıyor. Daha temiz ve yaşanılabilir bir kent oluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarından gecenin geç saatlerine kadar mesaisine devam ediyor.