Efeler'de çöp toplama saatleri trafik akışına engel oluyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde araç hareketliliğinin yoğun olduğu saatlerde yapılan temizlik ve çöp toplama işleri şehir içi trafiğini olumsuz etkiliyor.

Aydın'da sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşların işe, öğrencilerin de okula giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan araç hareketliliği zaman zaman tıkanma noktasına geliyor. Trafik ekipleri araç hareketliliğin yaşandığı saatlerde önlem alsa da, aynı saatlerde yapılan çöp toplama ve temizlik hizmeti ise yaşanan trafik sıkışıklığını daha da arttırıyor. Akşam ve sabah araç yoğunluğunun olduğu saatlerde yapılan temizlik işleri metrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluşturuyor. Bazı il ve ilçelerde çöp toplama hizmetlerinin büyük çoğunluğunun trafik ve insan yoğunluğunun az olduğu gece saatlerinde yapıldığını ifade eden vatandaşlar, çöp toplama hizmeti saatlerinin gözden geçirilmesini istedi. Uygun saatlerde yapılacak olan temizlik hizmetinin yaşanan trafik çilesini arttırmayacağını da dile getiren vatandaşlar, yetkilileri bu konuda göreve davet etti.