Efeler'de deprem bilinci artıyor

Dr. Övgün Ahmet Ercan, 4 Nisan'da ilçe sakinleri ile bir araya gelecek.

Vatandaşların deprem konusundaki bilgi ve duyarlılığını yükseltmek isteyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentte yaşayanlar ile konunun uzmanlarını buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 4 Nisan Salı günü saat 14.00'te Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu'nda Efeler halkıyla buluşacak. 'Deprem İçin Ne Yapmalı?' başlıklı konferansta Ercan, vatandaşlara hayati öneme sahip bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

Efeler halkını konferansa davet eden Başkan Atay, “Deprem bilincimizin yeterli olmaması, yapı ve zeminlerimizin güvensizliği nedeniyle kısa süre önce on binlerce canımızı kaybettik. Yaralarımızı sarmak için ne kadar çabalıyorsak yeni yaraların açılmaması için de daha çok çalışmalıyız. Bunu yaparken bilimin yolundan asla ayrılmamalıyız. O yolun değerli temsilcilerinden olan Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen'in ardından yeni konuğumuz Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan olacak. Bilim insanlarımızın fikirlerinin rehberliğinde ilerleyeceğimiz yolda, bu değerli buluşmaya hepinizi davet ediyorum” dedi.