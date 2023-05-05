Efeler'de domates fideleri toprakla buluştu

Bu çerçevede Işıklı Mahallesi'nde 7 dönümlük arazide domates dikimi gerçekleştirildi.

Başkan Mehmet Fatih Atay'ın oldukça önem verdiği tarımsal kalkınma projeleri, belediye personelinin emeğiyle hayat buluyor. Belediyenin üretim yelpazesi arasında yer alan ürünlerden biri de domates. Zeplin ve kamenta çeşidindeki domates fideleri, Işıklı Mahallesi'ndeki 7 dönümlük tarım arazisinde ilk kez makineli dikim tekniği kullanılarak toprakla buluşturuldu. Tarlada özenle yetiştirilen domatesler, Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlendikten sonra Efe Bakkal raflarında vatandaşlarla buluşacak.

Üretime her alanda devam edeceklerini belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya en uygun fiyatla ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Enginar, şevketibostan, ekmeklik buğday, karakılçık buğdayı, kekik, biber ve domateslerin yanında tropikal ürünleri de yetiştirmeye devam ediyoruz. Halkımıza ve Efeler'in bereketli topraklarına olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışmalarımız aralıksız sürecek” diye konuştu.