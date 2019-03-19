İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler'de dow sendromlu çocuklar etkinlikte buluştu

Efeler Belediyesi tarafından ’21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’ nedeniyle farkındalık günü etkinliği düzenlendi.

Efeler Belediyesi tarafından '21 Mart Dünya Down Sendromu Günü' nedeniyle farkındalık günü etkinliği düzenlendi.


Efeler Belediyesi önünden kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliğe Efeler'de yaşayan down sendromlu çocuklar, aileleri ve bedensel engelli vatandaşlar katıldı. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından başlatılan yürüyüş Adnan Menderes Yaşam Merkezi'ne kadar devam etti. Down Sendromlu bireyler ellerinde “Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla”, “Gerçek dostlar kromozom saymaz” yazılı pankartlar taşıyarak sosyal mesaj verdi. Başkan Özakcan, “Down sendromlu vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha mutlu daha güzel gün ve yıllarda birlikte olmak üzere bu etkinliğimizin ses getirmesini diliyorum. Down Sendromlu çocuklarımızın hayatları boyunca ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmaması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.


Yaşam merkezinde devam eden programda konuşan Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal down sendromu ile ilgili bilgiler vererek, “Bu nedenle çocuklarımıza sevgi ile yaklaşmalı, down sendromunun bir hastalık değil farkındalık olduğunu unutmamalıyız” diye konuştu.


Ünal'ın konuşmasının ardından Bandırma Engelliler Derneği Down Sendromlular Ritm Grubu konseri ve halk oyunları gösterileri, şişme oyun grupları ve yüz boyama etkinlikleri eşliğinde down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.