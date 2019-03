Efeler'de dow sendromlu çocuklar etkinlikte buluştu

Efeler Belediyesi tarafından '21 Mart Dünya Down Sendromu Günü' nedeniyle farkındalık günü etkinliği düzenlendi.

Efeler Belediyesi önünden kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliğe Efeler'de yaşayan down sendromlu çocuklar, aileleri ve bedensel engelli vatandaşlar katıldı. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından başlatılan yürüyüş Adnan Menderes Yaşam Merkezi'ne kadar devam etti. Down Sendromlu bireyler ellerinde “Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla”, “Gerçek dostlar kromozom saymaz” yazılı pankartlar taşıyarak sosyal mesaj verdi. Başkan Özakcan, “Down sendromlu vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha mutlu daha güzel gün ve yıllarda birlikte olmak üzere bu etkinliğimizin ses getirmesini diliyorum. Down Sendromlu çocuklarımızın hayatları boyunca ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmaması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Yaşam merkezinde devam eden programda konuşan Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal down sendromu ile ilgili bilgiler vererek, “Bu nedenle çocuklarımıza sevgi ile yaklaşmalı, down sendromunun bir hastalık değil farkındalık olduğunu unutmamalıyız” diye konuştu.

Ünal'ın konuşmasının ardından Bandırma Engelliler Derneği Down Sendromlular Ritm Grubu konseri ve halk oyunları gösterileri, şişme oyun grupları ve yüz boyama etkinlikleri eşliğinde down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendiler.