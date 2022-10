Efeler'de Down Kafe açıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın'da bir ilki daha gerçekleştirdi. Kentteki Down sendromlu çocuklar, gençler ve ailelerine verdiği sözü yerine getiren Başkan Atay, Down Kafe'yi hizmete açtı.

Down sendromlu çocuklar ve aileleri ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde kahvaltıda bir araya gelen Başkan Atay, aileleri bir dernek çatısı altında toplanmaya davet etmiş, Down Kafe açacağına da söz vermişti. Başkan Mehmet Fatih Atay'ı önerisi ile 10 Haziran'da +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin açılışı gerçekleşmiş, Atay açılış töreninde ailelere “Down Kafe'mizi kısa sürede hayata geçireceğiz” müjdesini yenilemişti. Efeler halkına verdi bir sözü daha yerine getiren Başkan Mehmet Fatih Atay, Down Kafe'yi Pınarbaşı Mesire Alanı'nda coşkulu bir törenle hizmete açtı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış dolayısıyla Başkan Atay'a tebrik mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında, “Efeler Belediyemiz tarafından hizmete açılan Down Kafe'nin açılış törenine nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Bu anlamlı ve özel çalışma için Efeler Beledyemizi ve Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'ı kutluyor; açılışa katılan Efelerli tüm misafirlerimize selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum.” ifadelerine yer verdi.

Törene katılan konuklara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok önemli bir sözümü daha yerine getirmenin onurunu, mutluluğunu, gururunu yaşıyorum. Buradan size bir söz daha veriyorum. Otizm Eğitim Yaşam Merkezimizi açtık, orada çocuklarımız ücretsiz olarak eğitimlerini alıyorlar. +1 çocuklarımızla ilgili olarak da gereken eğitimlerini almaları içinde altı ay içinde onların eğitim alacakları yeri sağlamaya buradan söz veriyorum. Efeler ilçesindeki bütün engelli çocuklarımız ve engelliler için herşeyi ama herşeyi yapmaya söz veriyorum arkadaşlar. İlk başta kitap kafelerden başladık. Kitap kafelerimizde engelli çocuklarımızın girebileceği bütün olanakları gerçekleştirdik. Bütün çocuklarımız bütün kitap kafelere engelsiz olarak girebiliyor ve çalışmalarını yapma şansına erişiyorlar. Down Kafe'nin hepimize, çocuklarımıza, kaliteli bir yaşam şansı verebilmesini diliyorum. Burada hepimizin sorumluluğu var. Başta eşimin sorumluluğu var. Eşim söz verdi dernek üyelerine. Down Kafe'de çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bundan sonra bütün çalışmalarda o olacak. Ona da buradan çok teşekkür ederim, sağolsun. Down Kafe'miz hayırlı uğurlu olsun, çok teşekkürler.”

Türkiye'nin Down sendromlu ilk girişimcisi, 2015 yılında yılın girişimci ödülüne değer görülen Ozan Ulusoy'un babası Ali Ulusoy oğlunun aldığı eğitimler ve çalışma hayatıyla ilgili de bilgiler verdi. Çocuk sahibi olmayı İtalya'ya seyahat planına benzeten baba Ulusoy, “Bana engelli çocuk sahibi olmanın nasıl bir duygu olduğu sorulur. İtalya'ya gitmeyi planlarken bir anda kendinizi Hollanda'da bulurdunuz. Hollanda gitmek istediğiniz yerden farklı bir yerdir o kadar. Tüm yaşamınızı İtalya'ya gidemediğiniz için üzülerek geçirirseniz Hollanda'nın güzelliklerinin hiçbirinin farkına varamazsınız. Efeler Belediyesi'ne bu çok güzel yerde Down kafeyi açtıkları için Down sendromlu bireyler ve aileleri adına çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Down sendromlu 34 yaşındaki Ozan Ulusoy; Behçet Necatigil, Ahmet Arif ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden okudu.

Oyuncu Altan Erkekli ise Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Eğitimde kaybedecek tek bir ferdimiz yoktur' sözünü hatırlatarak, “İşte biz de Ulu Önder'in sözünden giderek bu melekleri en güzel hak ettikleri şekilde yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Saygıdeğer başkanımız Mehmet Fatih Atay'ın yaptığı gibi onları hayatın içine sokup emeğin en yüce değer olduğunu anlatacağız” dedi.

Aydın +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sena Akar da konuşmasında Başkan Atay'a teşekkür ederek, “Ne mutlu bizlere ki sözünün eri, halkının gerçekten yanında olan bir başkanımız var. Sağolun, varolun başkanım, iyi ki varsınız. Israrla vurguluyorum, down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır.” diye konuştu.

Zafer Mahalle Muhtarı Mustafa Saraç da Down Kafe'nin hayırlı olmasını dileyerek Başkan Atay'a hayata geçirdiği tüm projeler için teşekkür etti.