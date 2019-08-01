Efeler'de dünya sanatçılarından resim atölyesi

Norveç'ten Efeler'e gelen uluslararası sanatçılar Eser Afacan ile Hakan Yaşar, 10 ay süreyle 20 kursiyer ressam ile yağlıboya eğitim çalışması yapacak. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Eğitim programımız ile dünya sanatçıları çıkması bize gurur verir” dedi.

Eserleri ile Norveç'te tanınan adına önemli bir müze yapılan uluslararası sanatçılar Eser Afacan ve Hakan Yaşar Efeler Belediyesi'nin öncülüğünde yaklaşık 100 aday arasından seçtikleri 20 ressamı eğitecek. 10 ay sürecek çalışmalar öncesinde kursiyerlerle Sanatçılar Afacan ve Yaşar ilk buluşmayı gerçekleştirdi.

Buluşmada konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, seçimlerde halka verdiği sözleri anımsatarak, “Halkımıza Efeler ilçemizi “Marka Kent” yapacağımızı söylemiştik. Bir kentin değerinin yükselmesi sadece fiziki yapılarla gerçekleşmez. Bir kentin marka değerini belirlemede; yetişmiş bilim adamları, üniversiteleri sanatçıları ve sporcuları büyük önem taşır. İnanıyorum ki; sizler de yapacağınız çalışmalarla sanatınızda çok önemli kazanımlar elde edeceksiniz, kentimizin markasına da değer katacaksınız” dedi.

Başkan Atay, Efeler'de sanat ile birlikte yaygın eğitim anlayışını geliştireceklerini de kaydederek, “Dünya sanatçısı dostlarımız Eser Afacan ve Hakan Yaşar'a çok teşekkür ederiz. Bir fedakârlık yaparak Efeler'de bu eğitim programını açmamıza önayak oldular. 1 Haziran 2020 tarihine kadar Efeler'deki bu çalışmalar ile belki de yeni “Dünya sanatçıları” yetişecek. İki usta ile çalışacak ressamlarımızın bundan büyük fayda sağlayacaklarını biliyorum” diye konuştu.

Sanatçı Eser Afacan ve Hakan Yaşar da Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a teşekkür ederek, “Bizler burada hobi sanatçısı yetiştirmeye gelmedik. Burada resim sanatının önemli tekniklerini kursiyerlerimize aktaracağız. Genç arkadaşlarımız bu kurstan büyük yararlar sağlayacaktır “ dedi.