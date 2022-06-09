Efeler'de 'Ekrem Targıtay' parkı düzenlenen tören ile açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kentin daha yeşil, temiz ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarına devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kente yeni bir park kazandırdı.

Efeler Belediyesi'nce Çeştepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve Aydınspor'un kalecisi merhum Ekrem Targıtay'ın adının yaşatılacağı park, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine; Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, Aydın Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Erdal Çıldır, Ekrem Targıtay'ın oğlu Soner Targıtay ile ailesi, Efeler Belediyesi Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda Çeştepeli vatandaş katıldı.

Efeler halkına yeni ve modern yaşam alanları oluşturan Başkan Atay, park açılışındaki konuşmasında, Ekrem Targıtay ile futbol oynama şerefine eriştiğini belirterek, “Aydın büyükşehir olunca, merkez ilçenin adı da Efeler oldu biliyorsunuz. Önceden Efeler adı yoktu. Aydın'da merkezde spor camiası çok önemli aktörler yetiştirdi. Bunların en önemlilerinden birisi de Ekrem Targıtay'dı. Kaleciydi ve 14 yaşında Çine Madranspor'da oynarken Aydınspor her zaman devre arasında Çine Madranspor'la hazırlık maçı yapardı. Tam 3 kez onunla oynama onuruna, şerefine eriştim. O nedenle benim için de çok anlamlı bir park oldu. Çok teşekkür ediyorum sizlere, sizin gibi evlatlar yetiştiren bir kişinin adını bu parka vermekten ve spor camiasına da büyük katkıları olan böyle iyi bir insanın, gurur dolu hayatı olan bir insanın adını vermekten mutluluk duyuyoruz. Çok doğru bir iş yapmışız. Bütün meclis üyelerimin oy birliği ile parka isminin verilmesi kararı çıktı. Onlara da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Evet gecikmiş bir park, gecikmiş bir isim. Ama biz bundan sonra meclis üyelerimizle birlikte Efeler ilçemizde spora, kültüre, sanata katkı yapan bütün insanlarımızın adını ölümsüzleştirmeye karar verdik” dedi.

Çeştepe Mahallesi'ne Kitap Kafe açılacağı müjdesini paylaşan Başkan Atay, “Çeştepe Mahallemizde Kitap Kafe açacağız. Yerini tuttuk, şimdi iç dizaynını yapıyoruz. Kısa zaman içerisinde Kitap Kafe'miz Çeştepelilerle kavuşacak” diye konuştu.

Çeştepe Mahallesi'ndeki çocukların top talebiyle ilgili açılış törenine katılan çocuklara seslenen Başkan Mehmet Fatih Atay, “Şimdi yaz mevsimi geldi bizden top istiyorsunuz. Top da alacağım size ama kışın hepiniz derslerinizi Kitap Kafe'de çalışacaksınız, öğreneceksiniz. Söz mü?” diye sordu. Çocukların hep bir ağızdan ‘söz' demesiyle Başkan Atay parkın Efeler ilçesine hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

Ekrem Targıtay'ın oğlu Soner Targıtay ise aile adına yaptığı konuşmasında, “Öncelikle bu projeyi Çeştepe Mahallesi'ne kazandıran Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a ve Çeştepe Mahalle Muhtarımız Kani Kavadar'a teşekkürlerimi bir borç bilir, şükranlarımı sunarım. Babam Ekrem Targıtay'ın futbol hayatı Çeştepespor'da başlayıp, 1966 yılından itibaren 14 yıl boyunca profesyonel futbolcu olarak Aydınspor'da kalecilik ve kaptanlık yapmıştır. 1980 yılından itibaren Aydın Belediyesi'nde 22 yıl hizmet etmiş ve Aydın Belediyespor kuruculuğu görevinde bulunmuştur. Çeştepe Mahallemize kazandırılan böyle bir hizmet için ben ve ailem gurur duyduk. Hayata geçirilen bu proje Çeştepe halkına ve babam Ekrem Targıtay'a yakışır bir eser olmuştur. Babamın ismi bu eserle daima yaşayacaktır. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür eder, saygılar sunarım" diye konuştu.

Çeştepe Mahalle Muhtarı Kani Kavadar da şöyle konuştu:

"Bu güzel yaşam alanını mahallemize kazandıran Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ederiz. Parkımızın Aydınspor'umuzun efsanelerinden Çeştepeli rahmetli Ekrem Targıtay adını taşıyor olması bizleri ayrıca sevindirdi. Mahallemizde açılan ve kadınlarımız tarafından ilgi gören Hanımevi'nden sonra açıldığı her mahalleyi eğitim ve kültür yuvasına dönüştüren Kitap Kafe'nin de mahallemizde açılacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu değerli hizmetleri için Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a ve belediyemiz emekçilerine teşekkür ederiz. Ekrem Targıtay Parkı'nın mahallemize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.”

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Ekrem Targıtay Parkı için kurdele kesimine geçildi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, davetliler ve törene katılanlarla birlikte kurdeleyi kesip yeni parkı hizmete açtı. Başkan Atay törene katılanlarla birlikte parkı gezip, çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.