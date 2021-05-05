Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs Cuma günü periyodik bakım nedeniyle Efeler'de elektrik kesintisi yaşanacak.

ADM EDAŞ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından programlı kesintiler olacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs Cuma günü Efeler ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İlçedeki Mimar Sinan, Girne, Efeler ve Kemer mahallelerini kapsayacak olan elektrik kesintisi 1 saat sürecek.

Periyodik bakımların yapılması dolayısıyla yapılacak kesintide ADM EDAŞ yetkilileri elektrikli cihazların devre dışı bırakılması için vatandaşları uyardı. Kesinti Cuma günü saat 09.30'den 10.30'a kadar sürecek. Kesinti hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar AYDEM Çözüm Merkezi'ni arayabilirler.