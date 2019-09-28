Efeler'de Emre Aydın coşkusu

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği “Efeler'e Hoş Geldin Üniversiteli Kardeşim” konserine Aydın'da öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yanı sıra halk büyük ilgi gösterdi.

Sanatçı Emre Aydın şarkılarını on binlerce kişinin bulunduğu alanda hep birlikte seslendirirken, “Gençleri böylesine düşünen ve onlar için kısa ve orta ve uzun vadeli planlar yapan bir başkana daha önce tanık olmadım” diyerek Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a teşekkür etti.

çok teşekkür ederim” dedi.

Afili Yalnızlık, Soğuk Odalar, Sen Beni Unutamazsın gibi çok sayıda hit olmuş parçaya imza atan Emre Aydın, Sezen Aksu gibi ünlü sanatçılardan bazı bazı parçalara da konserinde yer verdi. Tüm eserlerine konseri izleyenlerin eşlik ettiği Aydın, “Annem Aydınlı. En son 13-14 yaşında geldiğim Aydın'da böylesine bir izleyici ile buluşmak beni çok mutlu etti. Bu buluşmayı gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ve ekibine de bu anlamlı ve coşkulu buluşma için teşekkür ederim” dedi.

Emre Aydın, coşkulu toplulukla “İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar” marşını da seslendirirken, büyük alkış aldı.

“Gençler için çalışcağım”

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ise sanatçı Emre Aydın'a çiçek verip teşekkür etti. Atay, coşkulu kalabalığa seslenerek, “Sevgili Emre'ye çok teşekkür ederiz, bu gece bizi yalnız bırakmadı. Sizler için düzenlediğimiz bu konserde bize eşlik etti. Bu konserde sizler için yapıldı” diyerek eğitim için Aydın'a gelen gençlere ‘hoş geldiniz” dedi.