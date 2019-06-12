Efeler'de en çok atıl pil ve yağ toplayanlar ödüllendirildi

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Çocuklar, gençler, yetişkinler, okullar, firmalar ve kurumlar ile muhtarlıklar kategorilerinde düzenlenen Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası ve Firmalar ile kurumlar, okullar kategorisinde düzenlenen Ödüllü Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası ödül takdim töreni Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törenle dereceye giren yarışmacılara takdim edildi.

Yarışmalarda dereceye girenlerin başarı belgeleri ve ödülleri Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay tarafından verildi.

Ödül dağıtım töreninde bir konuşma yapan Başkan Atay, “Geleceğe bırakacağımız en güzel miras yaşanabilir ve temiz bir çevre olmalıdır. Hem çevreyi korumak hem de çevre sorunlarına duyarlı nesiller yetiştirmek bizim üzerimize bir borçtur. Biz bu güzel çevre mirasını atalarımızdan aldık, torunlarımıza da daha güzel bir çevre mirası bırakmak istiyoruz. O nedenle çevreyi koruyan ve çevre bilincini oluşturan herkesi ödüllendirmek istiyoruz. Böyle bir gelenek oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Etkinliği'nin kazananları ve ödülleri:

Gençler Kategorisi

1. Osman Dedeoğlu

Ödül: Tablet

Çocuklar Kategorisi

1. Ege Uluvardar

Ödül: Tablet

2. Burak Çam

Ödül: Bisiklet

3. Batuhan Tekin

Ödül: Taşınabilir Harddisk

Yetişkinler Kategorisi

1. Emrah Aldemir

Ödül: Cep Telefonu

2. Murat Arıcan

Ödül: Tablet

3. Oktay Işık

Ödül: 4 Kişilik Akşam Yemeği

Okullar kategorisi

1. Mustafa Kiriş Ortaokulu

Ödül: Laptop

2. Umurlu Eğrikavak İlkokulu

Ödül: Masa Tenisi Masası ve Seti

3. Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu

Ödül: Printer ve Top Seti

Muhtarlıklar Kategorisi

1. Adnan Menderes Mahallesi Muhtarlığı

Ödül: Printer

2. Köprülü Mahallesi Muhtarlığı

Ödül: Sümen Takımı

3. Meşrutiyet Mahallesi Muhtarlığı

Ödül: Telsiz Telefon

Firmalar Kategorisi

1. Tuğba Kuruyemiş

Ödül: Printer

2. Kaya Geri Dönüşüm

Ödül: Sümen Takımı

3. Biçer Pano

Ödül: Telsiz Telefon