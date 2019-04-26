Efeler'de engelsiz sergi

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin hazırlamış olduğu “Paylaşamaya Engel Yok” adlı yıl sonu sergisi beğeni topladı.

Efeler Hacı Hüseyin Arslan Özel Eğitim Uygulama Okulu 6/B sınıfı öğretmenleri Emine Arvas ve Duygu Örnek Zengin'in desteğiyle özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin hazırlamış olduğu “Paylaşamaya Engel Yok” adlı yıl sonu sergisine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Efeler İlçe Şube Müdürleri, okul müdür ve müdür yardımcıları ve davetliler katıldı.

Sergiye emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutlayan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, sergilenen etkinlikleri belirtti. Sergiyi gezip öğretmen ve öğrencilerden bilgi alan Acar ve Özmen, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.