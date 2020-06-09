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Efeler'de “Gönül Eli Yaşlı Bakım” projesi başladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Efeler Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen ‘Gönül Eli Yaşlı Bakım’ projesi ile 65 yaş üstü kimsesiz ve engelli vatandaşların bakım ve temizlik ihtiyaçları karşılanıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Efeler Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen ‘Gönül Eli Yaşlı Bakım' projesi ile 65 yaş üstü kimsesiz ve engelli vatandaşların bakım ve temizlik ihtiyaçları karşılanıyor.


Efeler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “ Kaymakamlığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ile ‘Gönül Eli Yaşlı Bakım' projemiz kapsamında, projeden faydalanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için gerekli önlemlerimizi aldık. Proje personellerimizin hizmet alan yaşlılarımızın salgına yakalanmaması için gerekli önlemler hakkında nasıl hizmet vereceklerine dair eğitimleri tamamlandı. İlçemizde yaşayan kimsesiz, muhtaç durumda yaşlı ve engelli olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlarımızın bakım ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak amacı tekrar sahadayız” denildi.

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