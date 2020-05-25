Efeler'de haşere ilaçlaması tüm hızıyla sürüyor

İlçe genelinde haşere ilaçlaması yapan ekipler, hamam böceği ve fare üremesine izin vermiyor.

Efeler Belediyesi hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yoğun bir tempoyla çalışan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin işlerini de aksatmadan sürdürüyor. Başkan M. Fatih Atay'ın talimatıyla çalışmalarında hız kesmeyen ekipler, Efelerli vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi adına planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.