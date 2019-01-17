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Efeler'de ‘Hayatınıza kaç kitap girdi' etkinliği

Aydın’ın Efeler ilçesinde İl Halk Kütüphanesi tarafından "Hayatınıza kaç kitap girdi" konulu bir etkinlik düzenlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Halk Kütüphanesi tarafından "Hayatınıza kaç kitap girdi" konulu bir etkinlik düzenlendi.


Efeler Kent Meydanında kutulan stantlarda, vatandaşlara uzatılan formlarda, şimdiye kadar kaç kitap okudukları, okunan kitapların isimleri vb. soruları içeren anketlerin doldurulduğu, son bölümlerde ise dilek ve temennilerin yer aldığı belirtildi.


Belirli periyotlarla il genelinde düzenlenecek etkinlikteki amacın, Aydın da kitap okuyanlar ve okunan kitapların istatistik rakamların belirlenmesi olduğu kaydedildi.

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