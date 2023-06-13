İhlas Haber Ajansı

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Efeler'de hayvan pazarı bayrama hazır

Efeler Belediyesi, Çeştepe Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında gerçekleştirdiği çalışmalarla, kentin en büyük hayvan pazarını Kurban Bayramı’na hazırlıyor.

Efeler Belediyesi, Çeştepe Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında gerçekleştirdiği çalışmalarla, kentin en büyük hayvan pazarını Kurban Bayramı'na hazırlıyor.



Efeler Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kentteki hayvan pazarı ve kurban kesim alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların, sağlıklı ve hijyenik şartlarda alım satım yapabilmesi ve kurban kesimini gerçekleştirmesi için kolları sıvayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, pazar alanındaki uzayan çimleri biçti ve yabani otları temizledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise pazardaki bazı bölümlerde yenileme ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

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