İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Efeler'de ‘Hızlı Okuma' kursu tamamlandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde düzenlenen ”Hızlı Okuma” kursu tamamlanırken, yeni kurslar için de kayıtların sürdüğü belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen ”Hızlı Okuma” kursu tamamlanırken, yeni kurslar için de kayıtların sürdüğü belirtildi.


Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü Efeler Halk Eğitim Merkezi ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezinin ortaklaşa 10 Şubat'ta usta eğitici Ömer Selvi eşliğinde 38 kursiyer ile başlayan ‘Hızlı Okuma' kursu tamamlandı.


Aldığı hızlı okuma kursu sayesin de önemli bir gelişme ve bilgi sahibi olduğunu kaydeden Nureyya Büyükgenç, iyi bir kitap okuru olunabileceği gibi sınavlarda da zaman kazandıran, hızlı okuyup daha iyi anlayarak sınav başarısının katlanmasına kakı sağlayacağını, hızlı okuma tekniklerin okullarda ders olarak konulmamasının büyük kayıp olarak gördüklerini ifade etti.



Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Cenap Filikçioğlu, gönüllülük esaslı eğitim çalışmaların sürdüğünü belirterek, anlayarak hızlı okuma tekniklerin verildiği hızlı okuma kursu yanı sıra halk oyunları, gitar, ney, ebru, tiyatro, keman, piyano, masa tenisi, ahşap boyama, ahşap oyma-yakma, keçe aksesuar yapma, sepet örücülüğü, bağlama, diksiyon, işaret dili, Arapça, İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca ve Osmanlıca kursların da verildiği ve kayıt çalışmaların ise sürdüğünü ifade etti.



Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere ‘Katılım Belgesi' verildiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.