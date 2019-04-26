Efeler'de ‘Hızlı Okuma' kursu tamamlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen ”Hızlı Okuma” kursu tamamlanırken, yeni kurslar için de kayıtların sürdüğü belirtildi.

Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü Efeler Halk Eğitim Merkezi ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezinin ortaklaşa 10 Şubat'ta usta eğitici Ömer Selvi eşliğinde 38 kursiyer ile başlayan ‘Hızlı Okuma' kursu tamamlandı.

Aldığı hızlı okuma kursu sayesin de önemli bir gelişme ve bilgi sahibi olduğunu kaydeden Nureyya Büyükgenç, iyi bir kitap okuru olunabileceği gibi sınavlarda da zaman kazandıran, hızlı okuyup daha iyi anlayarak sınav başarısının katlanmasına kakı sağlayacağını, hızlı okuma tekniklerin okullarda ders olarak konulmamasının büyük kayıp olarak gördüklerini ifade etti.

Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Cenap Filikçioğlu, gönüllülük esaslı eğitim çalışmaların sürdüğünü belirterek, anlayarak hızlı okuma tekniklerin verildiği hızlı okuma kursu yanı sıra halk oyunları, gitar, ney, ebru, tiyatro, keman, piyano, masa tenisi, ahşap boyama, ahşap oyma-yakma, keçe aksesuar yapma, sepet örücülüğü, bağlama, diksiyon, işaret dili, Arapça, İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca ve Osmanlıca kursların da verildiği ve kayıt çalışmaların ise sürdüğünü ifade etti.

Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere ‘Katılım Belgesi' verildiği belirtildi.