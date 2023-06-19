Efeler'de Hüseyin Kaya Parkı hizmete açılıyor

Efeler Belediyesi, futbol müsabakası esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Kaya'nın isminin yaşatılacağı parkı hizmete açacak.

Aydın 1. Amatör Küme 3.Grupta Demirci Gençlikspor ile Hayri Usta Sportif takımları geçen yıl Ekim ayında karşı karşıya gelmişti. Demirci Gençlikspor oyuncusu 29 yaşındaki Hüseyin Kaya maç sırasında kalp krizi geçirmişti. Hastanede tedavi altına alınan Kaya, 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Genç sporcuya ve sevenlerine vefa örneği Efeler Belediyesi'nden geldi. Belediyenin meclis toplantısında Kaya'nın isminin bir parka verilmesi kararlaştırılmıştı. Mimar Sinan Mahallesi 2367 Sokak'ta yapımı tamamlanan Hüseyin Kaya Parkı, 21 Haziran Çarşamba günü saat 18.00'de düzenlenecek olan törenle hizmete açılacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bu anlamlı açılışa tüm ilçe halkını davet etti.