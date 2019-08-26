İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler'de ilek ağaçları incelendi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, incir sezonunda yaşanan dökülmelerin önüne geçilebilmesi amacıyla ilek ağaçları incelemeye alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, incir sezonunda yaşanan dökülmelerin önüne geçilebilmesi amacıyla ilek ağaçları incelemeye alındı.


Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Musluca Mahallesi'nde bulunan ilek ağaçlarında incelemelerde bulundu. Kaliteli incir için ilek ağaçlarının önemine dikkat çeken yetkililer, bu yılki incir ağaçlarında sezon başında yaşanan dökülmelerin, gelecek sezonda önüne geçilebilmesi iöin gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirttiler. İlke ağaçlarındaki incelemelerin ardından konu ile ilgili olarak Boğa-İlek-Ebe döngüsü ve diğer sorunlarla ilgili olarak Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'nde değerlendirme yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.