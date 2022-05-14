Efeler'de İncir Cup Tenis Turnuvası başladı

Aydın Efeler'de Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay öncülüğünde 40 yaş ve üzeri veteran sporcuların yarışacağı Efeler İncir Cup Tenis Turnuvası düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Aydın Tenis Kulübü'nde çeşitli etkinliklerle üç gün boyunca gerçekleşecek turnuva; Aydın, İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir, Burdur, Isparta ve Sakarya gibi ülkenin birçok ilinden Efeler'e gelen veteran sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. 15 Mayıs Pazar günü yapılacak kupa töreni ile son bulacak olan tenis turnuvasının başlama karşılaşmasını 46'ıncı ve 47'nci Dönem Bayındırlık ve İskan Bakanı, Eski Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ile Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yaptı. Altınkaya ve Atay'ın karşılaşması izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Efeler İncir Cup Tenis Turnuvası'nın açılış töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Ülkemizin birçok farklı kentinden gelen sporcularımızı Efeler'imizde ağırlamak bizim için büyük bir onur. Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızda düşmana karşı direnen ilk sivil örgütlenme bu bastığınız topraklarda gerçekleşmiştir. Böyle kutsal bir yerde tenis oynayacaksınız. Bunun da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Tenis oynamaya üniversiteden mezun olduktan sonra başladığını belirten Eski Devlet Bakanı Cengiz Altınkaya ise "Tenis bir tutku. Bu güzel sporu yapan herkes bu camiaya çok güzel katkılar yapıyor. Böylesine güzel bir turnuvada bizi buluşturan başkanımız Mehmet Fatih Atay'ı tebrik ediyorum. Bu işlerin de devamını diliyorum” dedi.

Aydın Tenis Kulübü Başkanı Hasan Dinçer de, "Efeler Belediyesi'nin katkılarıyla, akıncılar Tenis Kulübü'nün katılımıyla düzenlenen, birbirinden değerli veteran sporcuları izleme fırsatı bulacağımız tenis şölenine hoş geldiniz. Bizlerden hiçbir desteğini esirgemeyen Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Centilmence festival havasında bir turnuva diliyorum”

Turnuvaya katılan Eski Milli Futbolcu Ali Akdeniz, futbolun ardından nasıl tenise başladığını anlatarak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Hepimiz farklı bir spor dalından geldik. Futbol hayatımızın büyük bir alanını kapladı, ama futbolu bıraktıktan sonra tenisle tanışmam 40'lı yaşlarımı buldu. Belki beş yıl önce başlasaydım daha iyi bir rakip olabilirdim ama bu turnuvada elimden geleni yapacağım. Sizlere iyi bir turnuva diliyorum. Centilmence, festival havasında bir turnuva diliyorum.”

Açılış konuşmalarından ardından yapılan halk oyunları gösterisinden sonra karşılaşmalar başladı. Turnuvanın ilk gününde keşkek ikramı da yapıldı.