Efeler'de kadın sağlığına dikkat çekildi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde hayata geçirilen “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” tanıtım toplantısı Efeler'de gerçekleştirildi.

Aydın'da kadın sağlığının korunması ve kadınların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde hayata geçirilen “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” tanıtım toplantısı Efeler'de gerçekleştirildi. Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve eşi Dr. Gülay Topçu Şahin, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın eşi Güneş Atay, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, İl Nüfus Müdürü Gülçin Özkan, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'ün eşi Filiz Açıkgöz, Efeler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oben Döndü, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet gibi kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirdi. Sunumun ardından eğitim soru cevap şeklinde devam etti.