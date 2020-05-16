İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler'de kapsamlı sivrisinek mücadelesi

Efeler Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, yaz öncesi haşerelere ve sivrisineklere karşı merkez mahallelerde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdi.


Göreve geldiği günden bu yana toplum sağlığının korunmasına ve ortak kullanım alanlarının temizliğine büyük önem veren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler'in temiz ve sağlıklı görünüme kavuşması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ani artan sıcaklıklarla birlikte hızlı üreyen haşerelere karşı müdahalede vites arttırdı. Efeler ilçesi genelinde kolları sıvayan belediye personeli haftada 2 gün olmak üzere kentteki 83 mahallede sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor. Çalışmalar sırasında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanıldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.