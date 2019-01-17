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Efeler'de karla mücadele devam ediyor

Efeler Belediye Başkanı M.

Mesut Özakcan, ilçe merkezinin yüksek kesimlerine yağan karın ardından Konuklu Mahallesi'nin yayla yollarında kar küreme çalışmalarına katıldı.


Efeler Belediyesi kar kış demeden vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Tüm imkanları ile halkın daha temiz ve modern bir ilçede yaşaması için çalışmalarını sürdüren ekipler kar küreme çalışması yaptı. Mesut Özakcan'ın da katıldığı küreme çalışmalarında, iş makinelerini Başkan Özakcan bizzat yönlendirdi. Özel Kalem Müdürü Abdulkadir Baş, Fen İşleri Müdürü Figen Çakırtaş ve Konuklu Mahalle Muhtarı Fethi Şahin'in de eşlik ettiği çalışmalarda yollar kardan temizlenerek trafiğe açıldı.


Yayladaki vatandaşları ziyaret ederek çay içip sohbet eden Mesut Özakcan, "Buralar şehir merkezimize epeyce uzak noktalar. Merkezde güneş içimizi ısıtırken burada kar yağışı etkili oldu. Ekiplerimiz ile birlikte yolları araç trafiğine açtık. Sadece merkez mahallelere değil ilçemizin en uç noktasına da hizmet ediyoruz. Yaylada bulunan tüm vatandaşlarımıza kazasız belasız günler diliyorum" dedi.


Yollarının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren yayla sakinleri Başkan Özakcan'ın kendilerinin her zaman yanında olduğunu dile getirerek teşekkür ettiler.

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