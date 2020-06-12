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Efeler'de kısa süreli bölgesel yağış etkili oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan bölgesel sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan bölgesel sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.


Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun iş çıkış saatlerine denk gelmesi dolayısıyla sokaklarda vatandaşlar yağmurun dinmesi için saçak altlarına ve çevredeki dükkanlara sığındı. Efeler'de etkili olan bölgesel sağanak yağış bazı mahallerde etkili olurken, bazı mahalleler ise yağıştan etkilenmedi.

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