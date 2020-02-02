Efeler'de ‘Memleketin Kısmeti' adlı müzikli güldürü beğeni topladı

Ankara Ekin Tiyatrosu'nun hazırladığı “Memleketin Kısmeti” müzikli güldürü oyunu Efeler Belediye'nin katkılarıyla Yıldız Kenter-Şükran Güngör Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda halkla buluştu.

Haluk Işık'ın yazdığı ve Murat Atak'ın yönettiği “Memleketin Kısmeti” adlı müzikli güldürü oyununu Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve çok sayıda Efelerli vatandaşlar izledi.

Usta Yazar, Aziz Nesin anısına hazırlanan müzikli güldürü oyunu “Memleketin Kısmeti” yazar Aziz Nesin “bugün yaşıyor olsaydı ne yazardı, ne söylerdi” sorularıyla Aziz Nesin'in gözünden, sözünden ve kaleminden bireysel ve toplumsal hallerimizi Efelerli vatandaşlara anlatmaya çalıştı.

Oyunun sonunda ünlü oyuncu Koray Ergün, “30'uncu senesini yaşayan Ankara Ekin Tiyatrosu olarak bizleri sizlerle buluşturan sanatsever başkan, sanatın ve sanatçının dostu Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a teşekkür ediyoruz” dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, oyunculara çiçek takdim ederek; “Kurulduğu günden bu yana çizgisini hiç değiştirmeden bizleri sanatla buluşturan, sanatla hayatımızı renklendiren ve düşüncelerimizi zenginleştiren Ekin Tiyatrosu'nun tüm oyuncularına çok teşekkür ediyorum.” sözlerini ifade etti.