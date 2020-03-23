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Efeler'de mesai saatleri değişikliği

Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan Korona virüs salgın hastalığının yayılımını en aza indirmek için Efeler Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda mesai saatlerini değiştirme kararı aldı.


Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatı ile Efeler Belediyesi'nde mesai saatleri 10:00-12:30 ile 13:30-15:00 saatleri arasında olacak.


Başkan Atay'ın çalışma saatleri ile ilgili, birimlere gönderdiği yazıda; “Korona virüs salgınının ilimizde ve ülkemizde yayılımını en aza indirilmesi amacıyla virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı genelgesi uyarınca ilave tedbirler kapsamında belediyemizde çalışma saatleri sabah 10:00-12:30 ile 13:30-15:00 saatleri arasında olacaktır.


Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü birimleri belediye hizmetlerinin aksamasına mahal vermeyecek şekilde kendi içerisinde personel görevlendirmeleri yapacaklardır” ifadeleri yer aldı.

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