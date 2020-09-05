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Efeler'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü kaçtı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü kaçtı.


Kaza, İzmir Bulvarı Kadın Doğum Hastanesi mevkiinde saat 00.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın yönünde seyir halinde olan 09 H 7161 plakalı araç sürücüsü, aynı yönde ilerleyen 09 AAR 407 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araç savrularak refüje çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 09 AAR 407 plakalı araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, 09 H 7161 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan yaralıları dışarıya çıkarttı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kaçan sürücünün de yakalandığı bilgisine ulaşıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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