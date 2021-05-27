Efeler'de mezarlıklar temizlendi

Defin hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için 24 saat çalışmalarını sürdüren ekipler, rutin işlerinin yanında mezarlıkların bakımıyla ilgili de çalışmalarına hız verdi.

Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, artan sıcaklıklarla otların büyümeye başladığı her yıl Şubat ayında başladıkları yabani ot temizleme işlerini, görev ve sorumluluk alanlarında 117 mezarlığın tamamında bitirdi. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda etkili olmak üzere ikinci tur çalışmalarını sürdüren ekiplerin titiz çalışmalarıyla, vatandaşların rahatça ve daha sağlıklı bir ortamda mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri sağlanıyor.