Efeler'de mezarlıklar temizleniyor

Defin hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için 24 saat çalışmalarını sürdüren ekipler, rutin işlerinin yanında mezarlıkların bakımıyla ilgili de çalışmalarına hız verdi. Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarının, artan sıcaklıklarla otların büyümeye başladığı Şubat ayından itibaren başladıkları yabani ot temizleme işleri, görev ve sorumluluk alanlarındaki tüm mezarlıklarda devam edecek.

Ekiplerin titiz çalışmalarıyla, içinde bulunulan Ramazan ayında, vatandaşların rahatça ve daha sağlıklı bir ortamda mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri sağlanacak.