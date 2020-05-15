Efeler'de parklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentteki parklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, korona virüs kısıtlamalarının daraltılmasının ardından kentte sokağa çıkma yasağının kaldırması ve yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle parkları bakımdan geçirerek vatandaşların kullanımına hazırlıyor. Başkan M. Fatih Atay'ın talimatıyla çalışmaları yoğunlaştıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların daha temiz ve güvenli bir şekilde eğlenebilmeleri için parklardaki oyun alanları, salıncaklar, kaydıraklar ile bankları tazyikli sularla yıkayarak toz, toprak ve çamurdan arındırıp temizledi.

Efeler halkına hizmet etmenin kendilerine güç verdiğini söyleyen Başkan Atay, “Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ilçemizdeki yeşil alanlarda çim biçme, ot temizleme ve parkların bakımını özenle gerçekleştiriyor. Korona virüse karşı mesai saati gözetmeksizin aktif mücadele eden belediye çalışanlarımız bir yandan da rutin görevlerini titizlikle yerine getiriyor. Efeler halkına hizmet etmek hepimize güç veriyor” dedi.