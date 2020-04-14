Efeler'de pazaryerlerine dezenfeksiyon tünelinden giriliyor

Salı Pazarı'na belediyenin kendi imalatı olan dezenfeksiyon tüneli kuruldu.

Dünya üzerinde 120 binden fazla insanın ölümüne neden olan korona virüs salgınına karşı pazar yerlerinde uyguladığı tedbir ve denetimleri artıran Efeler Belediyesi, Salı Pazarı'na dezenfeksiyon tüneli kurdu. Pazara gelen vatandaşlar girişte yer alan tünelden geçirilerek alışverişin sağlıklı bir şekilde yapılması sağlandı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün şantiyesinde üretilen dezenfeksiyon tünellerinin ilçede kurulan diğer pazar yerlerinde de kullanılacağını söyleyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, tünellerde kullanılan ilaçların bitkisel hiçbir şekilde alkol ve iyot içermediğini vurguladı. Efeler halkının sağlığının kendileri için önemini ifade eden Başkan Atay, “Korona virüsle mücadele kapsamında belediyemizin tüm imkanlarını kullanarak riski en aza indirmeye çalışıyoruz. Esnafımızdan ve pazar alışverişi yapan halkımızdan tüm kurallara titizlikle uymalarını rica ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Efeler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de pazar yerinde denetim yaparak sosyal mesafenin korunması ve maske-eldiven kullanılması yönünde uyarılarda bulundu.