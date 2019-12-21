Efeler'de ‘Sağlıklı Günler' etkinlikleri başladı

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen “Efeler'de Sağlıklı Günler” etkinliklerinin ilki “Çocuklarda Sağlıklı Beslenme ve Büyüme” konulu eğitim söyleşisi ile gerçekleştirildi.

Efeler'de yaşayan vatandaşların doğru bilgiyi doğru bilim insanından öğrenmesi için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın projelendirdiği “Efeler'de Sağlıklı Günler” etkinliğinin ilk konferansı yapıldı. “Çocuklarda Sağlıklı Beslenme ve Büyüme” başlıklı konferans, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan ve Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay'ın hazır bulundukları etkinlikte, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Sosyal Pediatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sadık Akşit, konferans vermek üzere ağırlandı.

Konferansın öncesinde kısa bir açılış konuşması yapan Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Eralp Atay, son yıllarda sağlık konusunda yoğun bilgi kirliliğine maruz kalındığına dikkat çekerken belediye olarak vatandaşın aklındaki soru işaretlerini gidermek için hareket ettiklerini bu sebeple “Efeler'de Sağlıklı Günler” etkinliğini düzenlediklerini bildirdi. Atay, Nisan ayına kadar takvimi belirlenen etkinlik süresince; Ocak ayında “Enfeksiyon Hastalıkları ve Aşılar”, şubat ayında “Kalbimiz Bizim İçin Değerlidir”, mart ayında “Sağlıklı Yaşlanma” ve nisan ayında “Kanser Hastalıklarına Yaklaşım” başlıkları altında işlenecek konularla etkinliğin devam edeceğini duyurdu.

Çocuğun sağlıklı beslenmesi ve büyümesi için ilk adımın annenin beslenmesi olduğuna vurgu yapan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Sosyal Pediatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sadık Akşit, “Anne beslenmesi çocuğun beslenmesi kadar önemlidir. Gebelik süreci mümkün olduğu kadar sağlıklı geçirilmeli kansızlık vesaire gibi hastalıklar varsa önce bunlarla mücadele edilmesi bundan sonra gebe kalınması ve doğru beslenilmesi son derece önemlidir” dedi. Prof. Dr. Sadık Akşit, 0-2 yaş arası dönemin beslenmede en önemli evre olduğunu söylerken, bir yetişkin ile çocuk arasındaki beslenme farkının yetişkin bireyin sadece günlük ihtiyacını karşılamak için beslenirken, çocuğun hem günlük ihtiyacının karşılanması hem de büyümesinin devam etmesinden ileri geldiğini söyledi. Akşit, Bu dönemde yeterli beslenmeyen bir çocuğun daha sonra beslenme ile bu açığı kapatamayacağına vurgu yaptı.

Anne sütünün, bebeğin hem bütün besin ihtiyacını karşıladığını hem de emzirme ile anne-bebek arasında duygusal bir bağ oluştuğunu ve bu sayede ruhsal ihtiyaçların da karşılandığını belirten Prof. Dr. Akşit, anne sütünün hastalıklara karşı koruyucu özelliklerine de dikkat çekti. Çocuk beslenmesinde yapılan yanlışlardan da söz eden bilim insanı, çocuklara yemek yedirirken tablet, televizyon, bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlarla çocukların oyalanmaması, bunun yerine yemek saatinin çocukla konuşarak geçirilmesini önerdi.

Bebek, çocuk ve ergen hastalıklarına, beslenmede doğru bilinen yanlışlara, akılcı beslenme önerilerine değinilen ve katılımcıların sorularına cevaplar verilen konferans, yaklaşık bir buçuk saat devam etti. Çocuklarının sağlıklı beslenmesi ve doğru büyümesi için bilgi edinmek isteyen anne-babalar başta olmak üzere çok sayıda kentli, Prof. Dr. Sadık Akşit'in sunumuna büyük ilgi gösterdi. Etkinlik sonunda Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, Prof. Dr. Sadık Akşit'e sunum dolayısıyla teşekkür etti.

Konferans sonrası görüşlerini belirten vatandaşlar, gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi için çok önemli gördükleri çocuk beslenmesi ve sağlığı konusuna hassasiyet gösterdiği için Efeler Belediye'sine ve Başkan M. Fatih Atay'a teşekkürlerini ilettiler.