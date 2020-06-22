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Efeler'de sahte içki operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı çalışmalar kapsamında çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı çalışmalar kapsamında çok sayıda sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında yürütülen çalışmalarda bir eve baskın düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 1 adet alkol yapımında kullanılan elektrikli, termostatlı alüminyum malzemeden yapılmış krom renkli damıtma kazanı, termostat saati bulunan aparat ile 3 adet kazana ait aparat, 14 litre sahte içki, 5 adet 50 mg'lık şişe içerisinde anason yağı, 1 adet 1 litrelik şişe içerisinde etil alkol ve 1 adet 20 mg'lık cam şişe içerisinde gliserin ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan soruşturma sonrasında A.B. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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