Efeler'de selin izleri siliniyor

Efeler Belediyesi'nin ilgili tüm ekipleri, ilçede yoğun yağışın etkili olduğu ilk andan itibaren vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seferber oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri afetten etkilenen, Bademli, Baltaköy, Çiftlikköy, Şahnalı, Mesutlu, Emirdoğan, Umurlu, Kuyucular, Ovaeymir, Zeytinköy, Konuklu, Serçeköy, Ambarcık, Konuklu gibi mahallelerde vatandaşların tahrip olan yollarında yapım çalışması gerçekleştirdi. Sel nedeniyle hasar gören bahçe yollarında da Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla çalışma yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nün üst yapı çalışmasının ardından ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yolları tazyikli sularla yıkayıp, afet bölgelerinde hayatın normale dönmesi için işlerini titizlikle yürütüyor.

Başkan Atay gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili, “Efeler Belediyesi olarak ilk andan itibaren bölgede yoğun çalışmalar sürdürüyoruz. İlk etapta afetzedelerin temel ihtiyaçlarını hızla tamamlayan mesai arkadaşlarımız, şimdi de mahallede bozulan yolları büyük bir çaba sarf ederek yeniliyorlar. Çalışmalarımızla afet bölgelerinde hayatı, en kısa sürede normal akışına çevirmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.