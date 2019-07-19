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Efeler'de sivrisineklerle yoğun mücadele

Efeler Belediyesi, halkın rahat bir yaz dönemi geçirmesi için çalışmalarını sivrisinek ve haşere ile mücadeleye yoğunlaştırdı.


Efeler Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne bağlı ilaçlama birimi, Efeler genelinde vektörel mücadele için mesai sürecinde. Bir önceki yönetimin larva döneminde ilaçlama yapmaması nedeni ile Efeler'de yoğun popülasyon dönemi yaşanıyor. Süreçten vatandaşın an az düzeyde etkilenmesi adına ilaçlama ekipleri, en riskli bölgelerin ücra köşelerine kadar titiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Üç günde bir aynı alanlara periyodik uygulama yaparak etkin ve kararlı bir çalışma gerçekleştiren birim, şikayetleri en aza indirgemek için sahaya indi. Efeler Belediyesi Ovaeymir Şantiyesi'nde hazırlık yapan ekipler, çalışmalar için gerekli ilaçları hazırladı ve ekipman kontrolü gerçekleştirdiler.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatı ile gerçekleştirilen uygulamalar ile ilgili birim ekipleri mahalle ve sokaklar, fosseptikler, mazgallar, durgun sular ve hayvan çiftliklerinde çalışmalarına son surat devam ediyor.


Sinekle mücadele kapsamında cadde ve sokakları eksiksiz ilaçlayan ekipler vatandaşın kapı ve penceresini gönül rahatlığı ile açabilmesi için var güçleri ile çalışıyorlar. Ellerindeki tüm imkânları kullanan ekipler, kimyasal mücadelenin yanı sıra biyolojik mücadele de yürütüyor.


Sivrisinek ile olduğu kadar karasinek için de uygulama gerçekleştiren ekipler gündüz saatlerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Sokaklarda bulunan çöp konteynerleri, yaşam alanlarına yakın yerlerde bulunan hayvan çiftlikleri sisleme yöntemi ile ilaçlanıyor. Özellikle hayvan çiftliklerinde bulunan dışkı toplama alanlarına yoğunlaşan ekipler, karasineklerin üreme noktası olan bu alanlara hassasiyet ile yaklaşıyor.


Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vektörel mücadeleleri entegre bir program ile Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı insektisit ve larvasit ilaçlar ile yürütüyor. Hali hazırda periyodik devam eden çalışmalar ekipler tarafından sürekli olarak yürütülecek.

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