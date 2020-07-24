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Efeler'de sokaklar köpüklü suyla yıkanıyor

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından cadde ve sokaklar köpüklü ve tazyikli su ile yıkanıyor.



Gündüz saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar gece saatlerine kadar devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında mahalle ve sokak ayrımı yapılmadan yürütülen çalışmalarda caddeler köpükle yıkandıktan sonra, tazyikli su ile durulanıyor.



Mahallelerde yürütülen temizlik çalışmalarını evlerinin balkonlarında izleyen mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ve çalışan ekiplere teşekkür etti.



Çalışmalar hakkında Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yaptığı açıklamada, “Korona virüs tedbirleri kapsamında ekiplerimizin temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor, bu kapsamda ilçemizin 83 mahallesinde caddeler ve sokaklar aynı titizlikle yıkanıyor” ifadelerine yer verdi.

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