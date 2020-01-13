Efeler'de süt dağıtımı devam ediyor

Efeler Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere ‘Ücretsiz Süt' ile ulaşmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi ve ÖR-KOOP iş birliği ile gerçekleştirilen projede 1 Kasım itibari ile dağıtıma başlanmıştı. Her gün çiğ olarak dağıtılan sütler imkanı olmayan çocuklu ailelere dağıtılıyor.

Günde 2000 litre çiğ süt dağıtan Efeler Belediyesi aynı zamanda haftanın beş günü öğrencilere dağıtılan kumanya ile beslenme imkanı da sağlıyor. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın seçim vaatlerinden biri olan ve göreve gelir gelmez çalışmalarını başlattığı proje vatandaş tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Proje ile ilgili konuşan Başkan Atay, “Ücretsiz Süt dağıtımında yoğun ve verimli bir süreç geçiriyoruz. Yakın zamanda dağıtım yapan araçlarımıza bir yenisini ekledik. Elimizden geldiğince de daha fazla aileye ulaşmaya çalışıyoruz. Efeler Halkı bu projeyi sevdi ve benimsedi. İhtiyaç sahibi ailelere ulaştığımız bu projede vatandaşlarımız bize destek oluyor. Geri dönüşler çok olumlu. Uzun zamandır hayalini kurduğum bir projeydi. İlgi ile karşılandığını görmek beni fazlasıyla motive ediyor” dedi.