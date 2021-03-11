Efeler'de tarihi yapılarda çevre düzenlemesi yapılıyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki rutin olarak sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, kentteki tarihi yapılarda da çevre düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları bu kapsamda Başkan Atay'ın talimatıyla Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde bulunan Alihan Oğlu İsmail Türbesi'nde peyzaj çalışması yaptı. Türbe bahçesinde çevre düzenlemesi gerçekleştiren ekipler; ağaç budaması, boş parsellerin toprakla doldurularak çimlendirme çalışmaları ve yabancı ot temizliği gibi işleri hızla tamamlıyor.

Alihanoğlu İsmail Türbesi

Halk arasında ‘Alihan Baba Türbesi' olarak bilinen Alihan Oğlu İsmail Türbesi, Efeler ilçesinde Köprülü Veysipaşa Mahallesi, 1606 Sokak'ta bulunuyor. Yapı, Aydınoğulları Beyliği Dönemi'ne ait tek türbe örneği olması bakımından önem taşıyor. Mimari ve süsleme özellikleri ile mezar taşlarındaki tarihler dikkate alınarak türbe 1381 yılı öncesine tarihleniyor.