İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler'de taşların hikayesi anlatılıyor

Efeler Belediyesi ile Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi’nin ortaklaşa düzenledikleri Taş Sanatı Sergisi kapılarını açtı.

Efeler Belediyesi ile Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi'nin ortaklaşa düzenledikleri Taş Sanatı Sergisi kapılarını açtı.


Göreve geldiği günden bu yana kentteki kültür-sanat çalışmalarını desteklemeye hız kesmeden devam eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Marka Kent Efeler” oluşturma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Efeler Belediyesi ile Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi'nin düzenledikleri Taş Sanatı Sergisi'nin açılışı, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. “Taşların Hikayesi” konulu sergi Efeler halkının beğenisine sunuldu.



“Taşların Hikayesi” konulu sergi, Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi'nin daveti ile Ödemiş'ten Efeler'e gelen usta sanatçı Ayşen Uşarer'in taşlardan oluşturduğu ve özel boyama-birleştirme tekniği ile meydana getirdiği 250 esere ev sahipliği yapıyor.


Serginin açılış töreninde konuşma yapan Başkan Atay, Ayşen Uşarer'e ve onun eserlerinin Efeler halkı ile buluşturulmasında gösterdikleri katkı için Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi üyelerine teşekkür ederken, “Kadınlarımızı her alanda desteklemek ve onların sanatla iç içe özgür bireyler olmasına katkı sağlamak bizim görevimizdir” diye konuştu.


Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in de özel konuk olarak açılışına katıldığı sergideki birbirinden güzel sanat eserleri, 9-12 Mart tarihleri arasında Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde Efelerli vatandaşların beğenisine açık tutulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.