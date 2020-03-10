Efeler'de taşların hikayesi anlatılıyor

Efeler Belediyesi ile Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi'nin ortaklaşa düzenledikleri Taş Sanatı Sergisi kapılarını açtı.

Göreve geldiği günden bu yana kentteki kültür-sanat çalışmalarını desteklemeye hız kesmeden devam eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Marka Kent Efeler” oluşturma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Efeler Belediyesi ile Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi'nin düzenledikleri Taş Sanatı Sergisi'nin açılışı, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. “Taşların Hikayesi” konulu sergi Efeler halkının beğenisine sunuldu.

“Taşların Hikayesi” konulu sergi, Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi'nin daveti ile Ödemiş'ten Efeler'e gelen usta sanatçı Ayşen Uşarer'in taşlardan oluşturduğu ve özel boyama-birleştirme tekniği ile meydana getirdiği 250 esere ev sahipliği yapıyor.

Serginin açılış töreninde konuşma yapan Başkan Atay, Ayşen Uşarer'e ve onun eserlerinin Efeler halkı ile buluşturulmasında gösterdikleri katkı için Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi üyelerine teşekkür ederken, “Kadınlarımızı her alanda desteklemek ve onların sanatla iç içe özgür bireyler olmasına katkı sağlamak bizim görevimizdir” diye konuştu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in de özel konuk olarak açılışına katıldığı sergideki birbirinden güzel sanat eserleri, 9-12 Mart tarihleri arasında Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde Efelerli vatandaşların beğenisine açık tutulacak.