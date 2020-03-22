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Efeler'de temizlik ve hijyen çalışmaları aralıksız sürüyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye ekiplerine denetimler, temizlik ve hijyen hizmetlerini arttırmak için talimat verdi.


Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Efeler'in çeşitli mahallelerindeki sokakları düzenli olarak yıkayarak çevrede toz, toprak ve insan sağlığına zararlı maddelerin oluşmasını engelliyor; çevre ve hava kirliliğinin önüne geçiyor. Dünya'yı saran salgın hastalık korona virüs sebebiyle Başkan Atay'ın talimatıyla Efeler Belediyesi ekipleri temizlik ve hijyen çalışmalarını arttırdı.

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