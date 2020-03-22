Efeler'de temizlik ve hijyen çalışmaları aralıksız sürüyor

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Efeler'in çeşitli mahallelerindeki sokakları düzenli olarak yıkayarak çevrede toz, toprak ve insan sağlığına zararlı maddelerin oluşmasını engelliyor; çevre ve hava kirliliğinin önüne geçiyor. Dünya'yı saran salgın hastalık korona virüs sebebiyle Başkan Atay'ın talimatıyla Efeler Belediyesi ekipleri temizlik ve hijyen çalışmalarını arttırdı.