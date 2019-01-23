Efeler'de tiyatro festivali başladı

Efeler Belediyesi tarafından 'Muzaffer İzgü 1. Ulusal Tiyatro Festivali' düzenlendi. 4 gün süren ve 5 bin çocuk 6 bin yetişkin olmak üzere 11 bin kişinin festivalde çocuk ve yetişkinler yönelik 34 oyun seyirci ile buluştu.

Sanatın ve sanatçının dostu Efeler Belediyesi Aydın'da bir ilke imza attı. Bugüne kadar düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ile sanat camiasında 'sanatçı dostu başkan' olarak adlandırılan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ulusal tiyatro festivali ile sanatseverlerin gönlünde taht kurdu. Türk Edebiyatının güçlü isimlerinden Muzaffer İzgü'nün isminin verildiği festivale ünlü isimler de katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın festival hakkında bilgiler verdi. Efeler Belediyesi olarak zoru başardıklarını kaydeden Kalın, "Festivalin hazırlanmasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Efeler Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Arkın Selek ve ekibine, personellerimize, yanımızda olarak bizlere güç veren dostlarımız ile tüm sanat dallarında olduğu gibi tiyatroda da ilkleri başarmamızı sağlayan, Efeler'i sanatın yaşandığı şehir haline dönüştüren Efeler'in kurucu başkanı Belediye Başkanımız Mesut Özakcan'a sonsuz teşekkür ediyor, festivalimize isim babalığı yapmış olan Muzaffer İzgü'yi de saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Sanat, insanları yan yana getirerek, insana bakmanın ve görmenin en güzel kapılarını açmaktadır. Tarih öncesi ve sonrasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Efeler ilçesinde belediyemiz, sanatı ve sanatçıyı vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyor. İnsana ve hayata dair her şeyi sahneden bizlere sunan tiyatro, bireyin kendisinden başlayarak toplumu sorgulamasına, iyiye, güzele ve doğruya ulaşmasına vesile olmaktadır. Efeler'de sadece tiyatro değil, sanatın her dalının, toplumun tüm kesimlerine ulaşması için gayret ediyoruz. Aydın'ın kültür ve sanat hayatına farkındalık getiren Efeler Belediyesi, bir ilke daha imza atıyor. Sanatın temel yolu olan tiyatroyu toplumla bir kez daha buluşturmak istiyor, kapılarımızı tiyatroya ve onun olmazsa olmazı izleyicilere açıyoruz. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz festivalimizi geleneksel hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Özdemir Nutku, Ahmet Şahin İzgü, Prof. Dr. Hülya Nutku ve Dr. Hidayet Sayın'a Onur, Yalçın Dinçer, Nazif Uslu, Tarık Pabuççuoğlu, Rasim Aşın, Gülşah Özdemir Koryürek, Metin Güler ve Arkın Selek'e Emek Ödülü verildi.

Açılış töreninin ardından program dahilinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen tiyatro grupları tarafından oyunlar kent merkezi ve köyden mahalleye dönüşen kırsal kesimlerde sahnelenirken bunların yanında düzenlenen atölyeler ve söyleşiler dopdolu bir festival Efeler halkı ile buluştu.

Festivale katılan tüm sanatçılar da Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek festivalin gelenekselleştirilmesi dileklerinde bulundular.